Publicado hace 50 minutos por Vlemix a emporda.info

Dentro de dos días la plataforma HBO va a lanzar su serie documental ‘La sagrada familia’ –dirigida por David Trueba– dedicada a la vida y milagros de la ‘Pujol’s family’. TV-3 no pudo resistirse y ya nos montó una tertulia sobre este asunto. No fue una promoción del documental, dado que no había allí nadie de los que lo han construido, más bien fue una ceremonia para preparar a la audiencia según el ‘relato’ oficial de ‘la seva’, donde todo aquello pertenece a otros tiempos. Ahh! Espero que Trueba haya hecho un trabajo menos acomodaticio.