Hay trabajadores que no quieren demandar a su empresa a no ser que estén “seguros” de ganar. Pero ese planteamiento es absurdo desde el punto de vista legal y denota desconocer lo que realmente significa presentar una demanda ante los juzgados de lo social (laboral). Es obvio que “demanda” viene del verbo “demandar”, que es sinónimo de pedir, rogar, solicitar, requerir… Presentar la demanda solo significa que tú quieres algo que la empresa no te quiere dar, y entonces pides al juzgado que el juez dictamine que sí que te (...)