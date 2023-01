Publicado hace 1 hora por dmeijide a kyivindependent.com

Durante su discurso en línea en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos el 19 de enero, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que no estaba "completamente seguro" de que el dictador ruso Vladimir Putin todavía esté vivo y tome decisiones en Rusia. "No entiendo muy bien con quién hablar y sobre qué. No estoy seguro de que el presidente de Rusia, que a veces aparece tras un croma, sea realmente él", respondió Zelensky cuando se le preguntó sobre la posibilidad de conversaciones de paz.