A Yolanda Díaz: una visión retrospectiva y un planteamiento a futuro

blogs.publico.es

"Que al acto de Sumar de este domingo día 2 de abril no vaya a ir Podemos -salvo sorpresa tras escribir estas líneas- creo que es responsabilidad tanto de quienes no han sabido ganarse el que vaya, como de quienes han trabajado y trabajan para que Podemos no tenga certezas de para qué debiera ir, aunque legítimamente habrá gente que piense que es responsabilidad exclusiva de Podemos (...)Podemos tal vez salga debilitado. Pero auguro que el resto de fuerzas de nuestro espacio político correrán idéntico destino."