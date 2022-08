Yolanda Díaz responde a un camarero tras denunciar su abusiva jornada laboral: "Es inhumana e ilegal"

Publicado hace 1 hora por MetalAgm a publico.es

El sector de la hostelería todavía sigue alejado, en su gran mayoría, del cumplimiento de la legislación en materia laboral y derechos de los trabajadores. Un problema, el de los horarios de trabajo y las bajas remuneraciones, que se agrava en la época de verano. Un ejemplo lo ha puesto en Twitter un camarero, que ha denunciado su abusiva jornada laboral. "57 horas a la semana. Estoy dado de alta a 20 horas semanales, me pagan 40 según convenio y trabajo 57, de las cuales de esas 17 de más no me pagan ni 1€", relata.