La dimisión de Yolanda Díaz se ha convertido en una ceremonia de la confusión. Apenas 24 horas después de anunciarla, la vicepresidenta del Gobierno ha precisado que mantendrá el liderazgo político de Sumar y su papel coordinador en el Ejecutivo de coalición. "No me voy, me quedo dentro de Sumar", ha asegurado.