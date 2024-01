Publicado hace 1 hora por nereira a cadenaser.com

Y Junts volvió a hacer de Junts. No solo porque mantuvo la incertidumbre en la votación hasta el último minuto, sino porque dejó claro que no le importan nada en absoluto ni la normalización de la situación en Cataluña, ni la gobernabilidad de España. Pero después de que ayer votara que no a una ley de amnistía que el PSOE ha ido alicatando a gusto y necesidades de los independentistas, se puede concluir que a Junts tampoco le importan los posibles beneficiarios de esta norma.