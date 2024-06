Publicado hace 32 minutos por carakola a thegrayzone.com

Aunque The Washington Post se vio obligado a retractarse de la primera frase y de la premisa central de su burdo artículo contra The Grayzone, los grupos pro-Israel están utilizando el malintencionado artículo para exigir una investigación federal. El motivo de este ataque está muy claro: Wyatt trabaja ahora para The Grayzone, y la información objetiva del medio ha enfurecido a los partidarios de la guerra proxy en Ucrania y a los miembros de la red de propaganda internacional de Israel al exponer hechos como el uso de la doctrina Aníbal.