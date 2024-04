Publicado hace 10 horas por Thornton a eldiario.es

El PP insiste en relacionar a la esposa de Pedro Sánchez con hechos delictivos, aunque Feijóo admite que no tiene pruebas y sólo sabe lo que ha leído en medios de comunicación. Según su versión, es Sánchez quien debe demostrar su inocencia. No se han atrevido a presentar una querella. No ir a los tribunales garantiza que pueden seguir rentabilizando el tema en público y sin necesidad de arriesgarse a que una investigación judicial quede en nada.