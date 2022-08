Publicado hace 27 minutos por Casiopeo a remadmalditos.wordpress.com

Si nos tomásemos en serio ( ¡ a estas alturas !) a Nietszche diríamos que el gran atractivo de Vox, su capacidad de seducción, brota de su exhibición desinhibida del discurso del Amo. Como el hombre nietzscheano no cree en la universalidad de la moral: en que su moral tenga necesariamente que ser la moral universal. No se avergüenza de no compartir ese terreno de juego, el terreno ético, con los demás. La universalidad de la moral es lo primero que ponen a remojo.