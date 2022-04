Publicado hace 25 minutos por Pilar_F.C. a tribunasalamanca.com

Vox no tiene previsto ningún acto este 23 de abril, Día de Castilla y León, ni de los miembros del Gobierno autonómico ni de los procuradores, ni tampoco el presidente de las Cortes y de la Fundación Castilla y León, Carlos Pollán, que este jueves confirmó que no estará en Villalar de los Comuneros. Fuentes de Vox, explicaron a Ical que no hay nada previsto ni por parte del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo Frings, ni de los tres consejeros, ni tampoco del grupo de procuradores de las Cortes de Castilla y León.