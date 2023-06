Por qué Vox se está ganando a los jóvenes a través de TikTok (y el resto de partidos no)

Publicado hace 35 minutos por blodhemn a huffingtonpost.es

Los mensajes de la ultraderecha calan entre la juventud en una red social en la que el resto de formaciones no saben hacerse notar. No son pocos los padres que hablan abiertamente en otras redes sociales de que los chicos —si no sus propios hijos— se informan más por TikTok de lo que sucede políticamente en España y, a través de ahí, asumen muchos de los postulados de la extrema derecha. Según el autor del estudio, pese a que Podemos tiene muchos más seguidores y 'me gusta', "el primer partido, con gran diferencia y con mejor posición, es Vox."