Vox, enemigo del pluralismo político

A día de hoy, Vox solo reclama la ilegalización de todos los partidos políticos independentistas por el mero hecho de ser independentistas (y no por los delitos que hayan podido cometer), sino que también amenaza con ilegalizar a Podemos por anti-español y marxista. En otras palabras, no solo no rectifica una de sus propuestas más estrambóticamente liberticidas (ilegalizar a partidos y asociaciones independentistas), sino que redobla la apuesta para incluir a una formación que ni siquiera es independentista (más bien defiende facilitar la...