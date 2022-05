Vox cierra la puerta a un Gobierno en solitario de Moreno: "No vamos a dar ningún voto gratis"

Publicado hace 41 minutos por nereira a elconfidencial.com

Vox no facilitará en ningún caso un Gobierno en solitario del PP en Andalucía. Así lo ha señalado este lunes en rueda de prensa el portavoz político de la formación, Jorge Buxadé, que ha reiterado que no manejan otro escenario que entrar en el Ejecutivo tras las elecciones del 19-J. "No vamos a dar ningún voto gratis", ha declarado el también eurodiputado, que ha descartado la abstención en el caso de que Juanma Moreno ganara los comicios con más diputados que toda la izquierda junta.