Los votos perdidos: Sumar es el partido más perjudicado por el sistema electoral con 600.000 votos sin representación

eldiario.es

Cientos de miles de votos no han obtenido representación en el Congreso en estas elecciones del 23J. Son papeletas que no han servido para obtener escaño en la provincia por la que se presentaban. La formación que más pierde es Sumar. Más 590.000 papeletas a la formación de Yolanda Díaz no han servido para conseguir un escaño por la provincia por la que se presentaban, lo que supone el 20% de sufragios que ha recibido el partido.