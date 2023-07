El voto útil lo carga el diablo

Publicado hace 1 hora por Ze7eN a eldiario.es

Llamar al voto útil es como invocar al demonio. Sabes cómo empieza, pero no cómo puede acabar. Que se lo pregunten a Núñez Feijóo. Estas elecciones no las ha ganado Pedro Sánchez. Las ha perdido Núñez Feijóo. La campaña no se le ha hecho larga. Se le ha hecho eterna. Todo lo que pensó que no tendría coste, lo ha tenido al final: los pactos con la ultraderecha, no acudir al debate, su tendencia a salir de una trola contado otra trola o la amistad con Marcial Dorado, que era contrabandista pero era de los nuestros.