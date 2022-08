Los votantes de Kansas rechazan la proposición para eliminar las protecciones al aborto

Publicado hace 2 días por Ñbrevu a 19thnews.org

En la primera votación relacionada con el aborto desde la derogación de Roe vs. Wade, los votantes de Kansas han rechazado una propuesta de enmienda a su constitución, que habría especificado que el derecho al aborto no está protegido. Esto preserva, de momento, el acceso al aborto en este estado. El resultado de esta votación muestra cómo la decisión de Roe vs. Wade podría afectar a las próximas elecciones estatales de noviembre, favoreciendo a bloques de votantes que apoyan el derecho al aborto.