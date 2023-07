Volverían a condenar a Galileo

Publicado hace 17 minutos por Esteban_Rosador a cronicaglobal.elespanol.com

Dice Vox que allí donde gobierne va a acabar con el adoctrinamiento en las escuelas. No caerá esa breva. Seguro que no pone fin a la religión que enseñan los curas con sueldo público. Aunque, claro, siempre cabe que esos muchachos sostengan que la enseñanza religiosa no constituye adoctrinamiento, es, simplemente, doctrina.