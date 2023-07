Volver a la caverna

Publicado hace 37 minutos por painful a sobreestoyaquello.com

Cada día que pasa comprendo más y mejor a don Miguel de Unamuno cuando, después de que en la universidad le gritaran «¡Viva la muerte, muera la inteligencia!», escribió: «¡Me ahogo, me ahogo, me ahogo en este albañal y me duele España!» Y a don Antonio Machado, con esa otra España que «ha de helarte el corazón». A Miguel Hernández lo dejaron morir peor que a un perro en un camastro de la prisión. A Lorca lo mataron de un tiro en la nuca, por maricón. Por republicano, por poeta y maricón. Por defender a los negros y a los gitanos.