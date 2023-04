“Vivimos algo propio del siglo XIX: hay empresas que hacen lo que quieren y no pasa nada”

Publicado hace 1 hora por Fradagh a eldiariocantabria.publico.es

Estamos viviendo algo que es propio del siglo XIX: hay empresas que hacen lo que quieren y no pasa nada, es decir que hemos vuelto atrás y yo no oigo el clamor de los sindicatos como en aquella época se hacía –aunque hicieran aquellas huelgas a las que, repito, les faltaba una estrategia–, ya no dicen nada. Bueno, hacen unos comentarios y unos comunicados para la prensa, pero esa voz tronante que en un momento tuvieron esos dos grandes dirigentes de los que estoy hablando… Eso ha desaparecido. Se han integrado totalmente.