"Vive en una realidad paralela que asusta": los tuiteros no dan crédito a las palabras de Vaquerizo sobre su camiseta de La Legión

Publicado hace 1 hora por marraski a publico.es

El marido de Alaska se ha pronunciado sin pudor. "A mí no me vengas de tolerante. ¿Quién eres tú para decir la camiseta que se puede poner una persona o no y que, encima, pidas la cancelación y que anulen un concierto? Me cago en tu puta madre", afirma.