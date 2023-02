Publicado hace 27 minutos por candonga1 a blogs.elconfidencial.com

Una de dos: o los juristas del estado mayor de Sánchez están de vacaciones o la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no se había leído la resolución al declarar ayer que el tribunal europeo avala el orden jurídico español y facilita que Puigdemont y CIA rindan cuentas ante la Justicia española. No es verdad que hayan sido canceladas las excusas de Bélgica, que puede elegir entre conceder la euroorden o probar que España no es de fiar en materia de respeto de los derechos fundamentales.