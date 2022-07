Villacís reconoce que Ciudadanos está en situación crítica y que no pactaron bien las coaliciones con el PP

Publicado hace 49 minutos por MiguelDeUnamano a eldiario.es

“Hemos cometido algunos errores, sinceramente lo creo. Lo mal que explicamos el 'no' a Sánchez. Rivera lo explicó, acertó, pero se equivocó en el cuándo, aunque no en el cómo ni en con quién. Creo que se explicó mal y no pactamos bien, tampoco”, ha declarado en una entrevista en esRadio, donde también ha señalado en que permanece en Ciudadanos porque “tiene que haber un espacio liberal en España”.