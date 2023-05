Un vilagarciano de 330 kilos denuncia que el Sergas no le quiere operar por su obesidad (2018)

Publicado hace 2 horas por filemon314 a farodevigo.es

Me dicen que no se puede operar a una persona de más de 300 kilos, pero en cambio hospitales privados en Madrid de enorme prestigio sí lo pueden hacer."me he encontrado a médicos y enfermeras que se desviven totalmente por mí. Me ayudan en todo lo que pueden, pero su problema es que no disponen de medios con los que poder hacer más de lo que humanamente pueden llegar a hacer por mí".