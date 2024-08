Publicado hace 11 minutos por carakola a chrishedges.substack.com

El proyecto colonial judío es proteico. Su forma cambia, pero no su esencia. Sus tácticas varían. Su intensidad se manifiesta en oleadas de fuerte represión y de menor represión. Su retórica sobre la paz enmascara sus verdaderas intenciones. Se mueve con su lógica mortífera, perversa y racista. Sin embargo, los palestinos resisten, no se someten, resisten a pesar de no tener prácticamente ninguna posibilidad de éxito, agarrando pequeños granos de esperanza de pozos sin fondo de desesperación. Hay una palabra para este comportamiento. Heroico.