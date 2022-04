Publicado hace 31 minutos por Paladio a ex-ante.cl

Pablo Iglesias, ex vicepresidente de España y fundador de Podemos, que ha desarrollado numerosos vínculos con el presidente Boric y el Frente Amplio, aterrizó en Santiago esta mañana para una visita de 24 horas. Según quienes están al tanto de su agenda, no estaría contemplado -en principio- que se reúna públicamente con el mandatario, aunque no se descarta un encuentro privado. La agenda oficial contempla reuniones con personeros del Frente Amplio. El viernes seguiría rumbo a Argentina.