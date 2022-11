Publicado hace 16 minutos por Esteban_Rosador a levante-emv.com

El concejal de Memoria Democrática de la ciudad, Amado Navalón, criticó que "la palabra bando genera confrontación y estos elementos -la bandera de la II República y la franquista- incitan al guerracivilismo". Por eso pidió a los periodistas "ser más equidistantes para no provocar", o si no tomarían medidas para que "no pudieran grabar".