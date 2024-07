Publicado hace 48 minutos por onainigo a newarab.com

Ignoren a los aduladores: el apoyo total de Joe Biden al genocidio de Israel en Gaza definirá su legado: un monstruo con sangre en sus manos, escribe Owen Jones.No andemos con rodeos: esto es repugnante. Si uno cree que Israel ha cometido crímenes de guerra atroces (y quienes no lo creen deben ser considerados sádicos terraplanistas), entonces no es posible aplaudir ciegamente a Biden sin expresar desprecio por la vida palestina. Sin Joe Biden, uno de los peores crímenes de nuestra época no habría sido posible.