Publicado hace 49 minutos por Dragstat a elplural.com

“Algunos lo llaman un trato sórdido. Yo no”, comienza señalando para, a continuación, justificar su postura con una simple razón: “Ningún político debería nunca ser encarcelado por campañas políticas que deberían ser legales en cualquier democracia. En primer lugar, los separatistas catalanes no deberían haber sido nunca acusados”, sentencia a través de su cuenta oficial de X -red social. No es la primera vez que Varoufakis se pronuncia sobre la cuestión catalana. Allá por noviembre de 2019, ya aportó su valoración, la cual no ha variado.