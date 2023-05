Uno de los hijos de Laurent Boebert llama al 911 diciendo “que su padre lo estaba lanzando por la casa” (eng)

Publicado hace 36 minutos por Verdaderofalso a nypost.com

De acuerdo con la grabación de audio de la llamada el hijo de la congresista de Colorado llamó a la policía alrededor de las 6:46 p.m. y le dijo al despachador a través de sollozos que su padre “lo estaba lanzando por casa” "Me llamó psicópata, cuando él es el", agregó, luchando por hablar antes de desvanecerse. No está claro cuál de sus hijos había llamado. La despachadora le dijo al niño que no se preocupara y dijo que la policía estaría en la casa en breve. También preguntó si había alguna arma en la casa, según la grabación.