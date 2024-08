Publicado hace 51 minutos por Estauracio a lasexta.com

La Unión Europea ha acordado este jueves que no reconocerá la legitimidad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante la falta de avances para que las autoridades electorales presenten actas oficiales que puedan acreditar su victoria, al tiempo que España ha planteado al resto de socios europeos la opción de aplicar sanciones contra el régimen, punto que no obstante no cuenta todavía con la unanimidad necesaria. "Un mes después no hay esperanza de que presente las actas. Es demasiado tarde para seguir pidiendo esto...