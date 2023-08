Trump insiste en que no hizo nada mal y sus seguidores hablan de guerra civil

Publicado hace 1 hora por oghaio a elmundo.es

La amenaza de guerra civil fue repetida en varios ocasiones por el propio presidente en la entrevista que dio al comentarista Tucker Carlson y que fue retransmitida en la red social X, antes llamada Twitter. Trump afirmó que "hay un grado de pasión como no he visto nunca. También hay un grado de odio como tampoco he visto.“