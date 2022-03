Trump dice que hablará con Putin para evitar la Tercera Guerra Mundial

Durante un mitin en Carolina del Sur, el expresidente insistió en que Rusia no habría invadido Ucrania si Donald Trump hubiera estado en la Casa Blanca. Trump dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, no detendría su ataque militar contra Ucrania. “Esto podría conducir a la Tercera Guerra Mundial. Veo lo que está pasando, porque si crees que Putin se va a detener, va a empeorar. No lo va a aceptar y no tenemos con quién hablar”, dijo Trump. la audiencia en Florence, Carolina del Sur el sábado por la noche, tenías a alguien.