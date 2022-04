Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a independentespanol.com

“Le dije cuál sería nuestra respuesta y me dijo: ‘¿En serio?’ Y dije: ‘De verdad’”, afirmó el 45° presidente. “Lo amenacé como nunca antes lo habían amenazado”. También criticó a Putin por lo que extrañamente llamó como el uso de “la N-word”, que utilizó para referirse no al epíteto racista, sino a las amenazas de represalias nucleares del líder ruso. “Yo la llamo la ‘N-word’. Él usa la ‘N-word’, la palabra nuclear, todo el tiempo. Eso es un no rotundo. No se supone que hagas eso. La usa a diario”, añadió Trump.