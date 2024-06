Publicado hace 1 hora por Ripio a huffingtonpost.es

"No existe base legal para excluir a los hombres ultraortodoxos del reclutamiento", sostiene el alto tribunal. Una medida muy polémica que históricamente ha dividido a la sociedad israelí, especialmente desde la guerra en Gaza...La Corte decidió que "no existe base legal para excluir a los hombres ultraortodoxos del reclutamiento" y que si no sirven en el Ejército tampoco deben recibir subvenciones educativas y de asistencia social financiadas con fondos públicos.