Trias, el viejo enfadado

elpais.com

El sincero “que os den a todos” del exalcalde de Barcelona llena la red social de bromas, indignación y mucho edadismo. El edadismo está mal. Lo sabemos, aunque no siempre lo detectamos. Y no, no es cuestionar la igualdad de las relaciones entre señores que triplican la edad de sus novias. Es infantilizar a las personas mayores, despojarlas de cualquier capacidad creativa, de deseos y de sueños. Negarles que la experiencia es un grado. Hasta el punto de pensar que no debieran pintar casi nada en ningún sitio, tampoco en la política.