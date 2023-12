Publicado hace 1 hora por txupete a diariored.canalred.tv

Por todo ello, si cualquiera de los partidos que han concurrido a las elecciones en coalición con otros decide de manera legítima votar distinto a los demás o incluso integrarse en el Grupo Mixto, esto no solamente no es transfuguismo sino que, además, es algo muy habitual. Sin ir más lejos, Compromís se presentó a las elecciones del 26 de junio de 2016 en coalición con los partidos de Unidos Podemos, pero decidió irse al Grupo Mixto y nadie los llamó tránsfugas en ese momento, porque no lo eran