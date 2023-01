Publicado hace 1 hora por DavidEF a eldiario.es

Después de cuatro días, Mañueco anuncia que no se obligará a médicos y embarazadas a escuchar latidos o examinar ecografías. ¿Podía ser Gallardo tan inepto como para anunciar medidas que no había pactado en su totalidad con Mañueco y el consejero de Sanidad? Tratándose del hombre que fue a una concentración motera en coche oficial para aparecer entre los asistentes con un casco en la mano asumiendo el estatus algo contradictorio de motero pijo, era perfectamente posible. ¿O el inepto era Mañueco por no haber cerrado la crisis el mismo jueves?