La tradición y el laicismo gijonés, frente a frente en San Pedro

«Hace tan solo un par de meses que se aprobó el reglamento de laicidad de Xixón y ya estamos viendo cómo la entrada al gobierno de la derecha pone en riesgo una iniciativa que no impone limitaciones ni coarta la libertad de culto de nadie, sino que precisamente defiende que se respete la pluralidad de la ciudadanía. La alcaldesa es libre de ir a los actos que desee, pero si no respetan la libertad de conciencia y la laicidad, debe ir a título personal como Carmen Moriyón, no como la alcaldesa de Xixón».