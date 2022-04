El tópico del voto obrero, las izquierdas, las derechas y la clase social en España

Publicado hace 1 hora por Stiller a threadreaderapp.com

"Me cuesta comprar el discurso de que en España la izquierda pierde "voto obrero" porque no se preocupa por la clase trabajadora. Antes llegué a comprarlo. Ahora ya no. Por varias razones. La primera, que no es cierto: sí propone medidas económicas de clase. Pero se tildan de imposibles, de radicales, de comunistas, etc. (...). Estas medidas podrán parecer malas, buenas o regulares. Habrá a quien le parezcan ultra-tibias y quien las encuentre radicales. Una cosa las une a todas: la derecha se puso en su contra y arremetieron contra ellas."