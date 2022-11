Títere Feijóo

Publicado hace 1 hora por nereira a lasexta.com

Feijóo tiene un problema enorme porque para saber cuál es su posición, no hay más que mirar las portadas de los periódicos. No tiene autoridad. No se atreve a llevar la contraria al diktat de su prensa porque no la paga como hacía en Galicia, aquí la que la controla - y la paga- se llama Isabel Díaz Ayuso y se ocupa de filtrar a esos mismos medios que también tiene capacidad para doblar el brazo a su supuesto jefe mandándole whatsapps. Feijóo se calla, no pone orden entre los que le tutelan