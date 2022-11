The Economist augura un futuro negro a Feijóo y ve poco probable una mayoría absoluta del PP

Publicado hace 37 minutos por nereira a contrainformacion.es

El prestigioso diario británico The Economist ha publicado este viernes un artículo referente a las próximas elecciones españolas, donde han lanzado una advertencia dirigida al lidér del PP, Alberto Nuñez Feijóo.Un cambio de gobierno en España es probable pero no inevitable en 2023, titulaban el artículo de opinión, que anuncian las municipales y regionales del próximo mes de mayo como punto determinante y primera «primera vuelta no oficial de las elecciones generales”.