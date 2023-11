Publicado hace 1 hora por Dragstat a huffingtonpost.es

"El primer motivo es el descontento general entre los ciudadanos neerlandeses. Tras 13 años de mandatos convulsos de Rutte, con alianzas que no siempre han funcionado y el escándalo de las ayudas". Su partido de extrema derecha ha suavizado sus mensajes contra el Islam. Gracias a eso ha convencido a cierta gente de derechas, que arrugaba la nariz ante sus mensajes racistas y despectivos, y le han dado su confianza. Un elector musulmán lo resumía en declaraciones a la BBC: "Si no se opusiera tanto a los musulmanes, me interesaría"