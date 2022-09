Publicado hace 1 hora por candonga1 a eldiario.es

Lamentablemente, en este plan no hay ninguna ayuda para mí ni para millones de personas como yo, y está muy lejos de lo que exige la justicia económica y racial. Por eso me he unido a más de 250 personas, todas mayores de 50 años, que piden que se cancelen nuestros préstamos estudiantiles cuando se reanuden las amortizaciones. Cada día que pasa somos más.