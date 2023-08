Tener opinión [Jorge Buxadé]

Publicado hace 42 minutos por MAVERISCH a gaceta.es

(...) Pero yo digo. No es necesario tener opinión en todo. Más aún, no es sano tener opinión en todo y de todo. En realidad, incluso, hay cosas sobre las que mejor no tener opinión. El posicionamiento no es personal, sino político (...) y debe ser adoptado en el partido y por el partido. Así, que lo razonable, inteligente, prudente, sensato, es esperar a que el partido se posicione (...) Si tú opinas o te posicionas antes, dañas al partido. Y a ti mismo, puedes quedar como un tonto.