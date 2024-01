Publicado hace 1 hora por Delay a zarabanda.info

En la nota de prensa ya se indica explícitamente que el reglamento de Ayuso se aplicará a las 9.000 VTC que hay en la CAM, lo cual no es más que un guiño hacia Uber y Cabify, ya que de no ser por la ley Uber que perpetró la presidenta, todas esas VTC no podrían circular por suelo urbano. Por eso la hemos llevado ante Tribunal Constitucional acusada de vulnerar la Constitución.