¿Para qué sirve una campaña electoral?

Publicado hace 36 minutos por James_787 a infocostatropical.com

No sé qué esperan ustedes, pero a mi me gustaría que una candidatura me hablara de sus programas, de sus propuestas, de su visión de futuro (compartida e inclusiva si no es mucho pedir). No quiero escuchar más morralla sobre la paz social, el susto o la muerte. Por favor, tampoco más el arcaísmo de pasquines noventeros, no más troles a sueldo embarrando las redes, no más viralización del insulto ni videos difamatorios.