Publicado hace 2 horas por Javier_Lothbrok a alcalaaldia.com

El 27 de marzo el ex alcalde Rodríguez y su equipo de concejales recibían el sello Infoparticipa en el Salón de Plenos. La alegría fue tal que decidieron ir a celebrarlo a un conocido restaurante complutense con cinco personas más. En un alarde de austeridad el ex primer edil pidió un menú del día, aunque eso sí con un extra de bebidas, el coste no fue excesivamente alto 102,6 pero a Rodríguez se le olvido un pequeño detalle antes de abandonar la alcaldía tras perder las elecciones. Pedir las facturas para pagarlas.