Sin Hamás, Gaza seguiría sin ser libre

Publicado hace 31 minutos por dmeijide a rafaelpoch.com

Como clásico Estado colono-colonial, Israel está haciendo lo único que sabe hacer, escribe Jonathan Cook. Mientras Occidente siga animándolo, eso incluye el genocidio. Me choca que en mis hilos me siga encontrando con variaciones del siguiente tuit: «Los palestinos tienen en su mano alzarse contra Hamás para liberarse. O Hamás puede rendirse voluntariamente. Hay dos opciones reales». Esta opinión no sólo la promueven de mala fe los apologistas israelíes. Parece resonar entre la gente corriente que presumiblemente sabe muy poco sobre las histori