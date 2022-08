Publicado hace 59 minutos por Usuario_610 a diariodesevilla.es

La pieza política de los ERE ha terminado con la condena a 6 años y dos días de cárcel e inhabilitación absoluta por 15 años y dos días de José Antonio Griñán, ex consejero de Economía y ex presidente de la Junta de Andalucía. Se le imputa un delito continuado de malversación y otro de prevaricación. El también ex presidente, Manuel Chaves, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. La máxima condena, 7 años, 11 meses y 1 día, por los delitos continuados de malversación y prevaricación, ha sido para